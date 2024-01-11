ABD, spot Bitcoin ETF’lere onay verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onayladı.

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SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını bildirdi.

Komisyonun Mart 2023’e kadar 20’den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatan Gensler, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.

Gensler, ABD’de federal mahkemenin geçen yıl SEC’in Grayscale’in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatarak, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtti.

SEC’in bugünkü onayının, ETF’lere yönelik olduğunun altını çizen Gensler, kararın Komisyonun kripto varlık menkul kıymetlerine ilişkin listeleme standartlarını onaylama isteğini göstermemesi gerektiğini vurguladı.

Gensler, kripto varlıkların büyük çoğunluğunun yatırım sözleşmeleri olduğu ve dolayısıyla federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduğu görüşünü yineledi.

Spekülasyonlar Bitcoin’in fiyatında oynaklığa neden olmuştu

Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF’si için SEC’e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

Spot Bitcoin ETF’ler için talep yoğun olmasına rağmen, SEC, bu tür bir ETF ile ilişkili riskler konusunda daha temkinli yaklaşım göstermişti.

ABD’de federal mahkeme, geçen yıl ağustos ayında SEC’in kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale’in spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesinin hatalı olduğunu belirtmiş, söz konusu kararı bozmuştu.

Spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağına dair spekülasyonlar geçen yıl kripto paralardaki yükselişi desteklerken, geçen hafta çıkan haberlerde de SEC’in Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla spot Bitcoin ETF’ler hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

Dün SEC’in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF’lerinin onayladığına ilişkin bir paylaşım yapılmasının ardından Bitcoin 48 bin dolarla yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmıştı.

SEC Başkanı Gary Gensler’in, SEC’in X hesabının ele geçirildiğini belirtmiş ve spot Bitcoin ETF’lere henüz onay verilmediğini açıklamıştı.

Bir SEC sözcüsü, kurumun X hesabına yetkisiz erişimin sonlandırıldığını, SEC’in konuyu araştırmak, yetkisiz erişim ve ilgili suistimallerle ilgili sonraki adımları belirlemek için kolluk kuvvetleri ve hükümetteki ortaklarıyla birlikte çalışacağını bildirmişti.

X’ten yapılan açıklamada da ön araştırmanın tamamlandığı ve SEC’in hesabının ele geçirildiğinin doğrulanabileceği kaydedilmişti.