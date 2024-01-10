Yaramazlara biraz batar!

ABD’li kurumun paylaşımları Bitcoin’i hareketlendirdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, SEC’in Twitter hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları’na (ETF) henüz onay verilmediğini açıkladı.

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Fotoğraf: AA

Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC’in Twitter hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.


Başkan Gensler, SEC’in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

Gensler’in açıklamasından dakikalar önce SEC’in resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF’lerin onaylandığına dair paylaşım yapılmıştı.

Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin’in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

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