Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin, üç günde altı bin dolar düştü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, üç günde altı bin dolar değer kaybetti.

bitcoin HODL
Fotoğraf: AA

Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, ayı 34 bin 500 dolar seviyesinde bitirmişti. Kasımın ilk gününde de benzer seviyede ilerleyen Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra yükselişe geçmişti.


Bu noktadan sonra yeniden yükselişe geçen Bitcoin 2023’ü 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin üç gün önce, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle, 48 bin 700 dolar seviyesini görmüştü. Sonrasında düşüşe geçen Bitcoin şu an 42 bin 800 dolar seviyesinde ilerliyor.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.

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