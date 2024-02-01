Fed kararı Bitcoin’i düşürdü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit bırakmasından sonra iki bin dolara yakın değer kaybetti.

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Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, ayı 34 bin 500 dolar seviyesinde bitirmişti. Kasımın ilk gününde de benzer seviyede ilerleyen Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra yükselişe geçmişti.

Bitcoin 2023’ü 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed dün faizleri sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düştü. Kripto para birimi şu an 42 bin 179 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.