28'inci haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 28’inci haftasına ait VAR kayıtlarını paylaştı.

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TFF’nin paylaştığı kayıtlarda Beşiktaş – Galatasaray derbisinde Omar Colley’in VAR’ın uyarısıyla kırmızı kart gördüğü pozisyona da yer verildi.

Tartışmalı kırmızı kart pozisyonuyla ilgili orta hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Koray Gençerler arasında geçen konuşma şöyle:

VAR: Umut potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem: Tamam.

VAR: Önce temas noktasından başlıyorum Umut.

Hakem: Evet gördüm. Sol ayak geliyor değil mi?

VAR: Evet sol ayak.

Hakem: Sol ayak gergin gördüm.

VAR: Normal hızla da oynatacağım.

Hakem: Bir dakika yavaş yavaş. Bir açı daha ver bana. Reverseden (ters açıdan) bir daha ver bana.

VAR: Veriyorum.