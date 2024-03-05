Sinéad O'Connor'ın derdi mezarda da bitmedi

Donald Trump, seçim kampanyası için Sinéad O’Connor’ın hit şarkısı ‘Nothing Compares 2 U’yu kullanıyor.

Sinéad O’Connor

Geçen yıl 56 yaşında ölen Sinéad O’Connor mezarında da rahat bırakılmıyor.

Hak sahibi Chrysalis Records, Trump’tan siyasi mitinglerinde O’Connor’ın şarkılarını kullanmayı bırakmasını istedi.

Kasımda yapılacak seçim için yeniden kolları sıvayan Trump’ın geçen ay Maryland’deki bir kampanya etkinliğinde O’Connor’ın en iyi bilinen şarkısı ‘Nothing Compares 2 U’yu çalındı.

Chrysalis Record yetkilileri BBC News’e, Sinéad’ın bu durumdan iğreneceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemenin abartı olmayacağını açıkladı.

Açıklamada şunlar söylendi:

“Sinéad O’Connor’ın dürüstlük, nezaket ve adaleti şiar edinmiş güçlü bir ahlaki anlayışla yaşadığı iyi bilinir. Bu nedenle Donald Trump’ın ikonik ‘Nothing Compares 2 U’ şarkısını siyasi mitinglerinde kullandığını öfkeyle öğrendik. Sinéad’in ‘İncil şeytanı’ dediği biri tarafından bu şekilde yanlış temsil edilmesinden iğreneceği, incineceği ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartı olmaz. Mirasının koruyucuları olarak Donald Trump ve ekibinin Sinéad‘in şarkılarını kullanmaktan derhal vazgeçmelerini talep ediyoruz.”

Ancak seçimi kazanabilmek için ayakkabı pazarlamaktan, izinsiz şarkı kullanımına her yolu deneyen Trump’ın bu talebi yerine getirip getirmeyeceği merak konusu.

Trump’çıların son olarak yapay zeka görselleriyle siyah seçmen avına çıktığı saptanmıştı.