Adli tıp Sinead O’Connor’ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü duyurdu

Britanya’nın başkenti Londra’daki Southwark Adli Tıp Kurumu, İrlandalı müzisyen Sinead O’Connor’ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı.

Sinead O’Connor.

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı ve aktivist O’Connor, Londra’nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuş ve daha sonra öldüğü açıklanmıştı.

O’Connor öldüğünde 56 yaşındaydı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Southwark Adli Tıp Kurumu, O’Connor’ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı.

O’Connor’ın 26 Temmuz 2023’teki ölümünün açıklanmasından bir gün sonra polis, kuşkulu bir yan bulunmadığını söylemişti.

Şarkıcılığının yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınan O’Connor, en çok 1990’da çıkardığı ve dünya sıralamalarında bir numaraya kadar yükselerek kendisine ün kazandıran ‘Nothing Compares 2 U’ adlı şarkısıyla tanındı.

2018’de İslam’ı kabul eden ve Şuheda adını alan O’Connor, sahne adını değiştirmemişti.