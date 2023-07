Sinead O’Connor hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı ve aktivist Sinead O’Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

Sinead O’Connor.

Şarkıcının ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu” dendi

1980’li yıllarda şöhrete ulaşan şarkıcı, dünya çapında hayranlara sahip olmuştu. Şarkıcı, en çok da 1990’da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U şarkısıyla biliniyordu.

Siyasi ve sosyal görüşlerinde muhalif bir tavır takınan şarkıcı, 10 stüdyo albümü çıkardı.

O’Connor’ın ilk albümü The Lion and the Cobra 1987’de çıktı ve ABD ve İngiltere’de ilk 40’a girdi.

2018’de İslam’ı kabul eden ve Şuheda adını alan O’Connor, sahne adını değiştirmemişti.

Sinéad O’Connor’ın kariyerindeki en kayda değer olaylardan biri, davet edildiği Amerikan NBC kanalında yayımlanan televizyon programı Saturday Night Live’da Papa 2’nci John Paul’ün resmini yırtmasıydı.

O’Connor, canlı yayında Bob Marley’in War şarkısını seslendirdikten sonra, Katolik Kilisesini protesto için kameraya bakıp, “Gerçek düşmanla savaşın” demişti.

O’Connor bu nedenle NBC ekranlarından ömür boyu yasaklanmış ve ABD’de aleyhinde gösteriler yapılmıştı. New York’taki Times Meydanı’ndaki bir eylemde albümleri tahrip edilmişti.

O’Connor 2021’de New York Times gazetesine yaptığı açıklamada “Yaptığımdan üzgün değilim. Harikaydı” demişti.