Boğaziçi Üniversitesi'nden maliyetinin dokuz katına ihale

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, bir ihaleyi maliyetinin yaklaşık dokuz katına verdi.

Fotoğraf: Facebook

Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 30 Ocak 2024’te ‘Kare Blok binasının izolatörle güçlendirme projesi ve güçlendirme işine ait ihale dosyası düzenleme hizmet alımı’ ismiyle bir ihale düzenledi.

İhaleyi ‘Ülker Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ kazandı. Sözleşme 19 Şubat’ta imzalandı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre ihaleye konu olan işin yaklaşık maliyeti 90 bin lira.

Sözleşmeyse 795 bin liraya imzalandı. Yani ihale için yüklenici firmaya, belirtilen maliyetin neredeyse dokuz katı kadar bir meblağ ödenecek.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘f’ bendine göre pazarlık usulüyle düzenlendi. İhalede verilen en düşük teklifle en yüksek teklif (795 bin lira) aynı. Bu da ihaleye tek bir firmanın katıldığını izlenimini oluşturuyor.

Ayrıca, ihalenin teknik şartnamesi sisteme yüklenmemiş. Yani ihalenin detayıyla ilgili bilgiye ulaşılamıyor.

Bir ihale düzenlenmeden önce, ihaleyi yapan kurum bir piyasa araştırması yaparak söz konusu işin yaklaşık tutarını hesaplar. Buna ‘yaklaşık maliyet’ deniyor.