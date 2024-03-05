Zincir marketlere glütensiz ürün zorunluluğu

Zincir marketler artık şubelerinde talebi karşılayacak biçimde glütensiz ürün bulundurmak zorunda.

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Ticaret Bakanlığı’nın glütensiz ürünlerle ilgili hazırladığı tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre gıda perakende sektöründe 200’den fazla şubesi bulunan zincir mağazalar, 250 metrekareden büyük her şubede glütensiz un, tatlı ve tuzlu atıştırmalık bulundurmak zorunda.

Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden büyük her şubede de glütensiz ekmek, un, makarna, tatlı-tuzlu atıştırmalık bulundurmak zorunda.

Bakanlık bu düzenlemeyle glüten intoleransı çekenlerin glütensiz gıda ürünlerine kolayca erişimini amaçladı.

Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran’da, bazıları da 1 Eylül 2024’te yürürlülüğe girecek.