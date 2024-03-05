'The Last of Us' 2'nci sezonla ilgili bilinenler

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan ‘The Last of Us’ın ikinci sezonu merakla bekleniyor.

The Last of Us.

Eğlence sitesi Polygon, dizinin ikinci sezonuyla ilgili şu ana kadar bilinenleri derledi:

Ne zaman çıkıyor?

Henüz resmi bir tarih yok ancak diziyi yayınlayan platform HBO, ikinci sezonun 2025’te geleceğini duyurmuştu.

İkinci sezonun konusu ne?

İkinci sezon, birinci sezonun sonunda Joel’in yaptıklarının sonuçlarını işleyecek.

İkinci sezonla birinci sezon arasında zaman boşluğu olacak mı?

İkinci sezon, birinci sezonun sonundan birkaç yıl sonrasını işleyecek. Bu nedenle iki sezon arasında bir boşluk olacak. Yine de ikinci sezonda ‘flashback’lerle geriye dönüşler olacak.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey geri dönüyor mu?

En azından canlandırdıkları karakterler dizide yer alacak. Muhtemelen Pascal ve Ramsey’i de dizide göreceğiz.

Dizinin yapımcılarından Craig Mazin, Ramsey’in yerine başkasını düşünmediklerini de söylemişti.

İkinci sezon, son sezon mu olacak?

Bu mümkün ama olmayabilir de. Yapımcılara göre iki sezon hikaye için yeterli ancak dizinin ününden dolayı yeni sezonlar da görebiliriz.

İkinci sezonla ilgili posterin anlamı ne?

‘The Last of Us’ oyununun yapımcısı Neil Druckmann, geçen sene belirsiz bir kişinin çekiç tuttuğu bir görsel paylaşarak “2’nci sezon geliyor” demişti. Oyunu oynayanların yakından tanıyacağı üzere bu, oyunun en önemli karakterlerinden Abby’ye gönderme.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Buradan yola çıkılarak denilebilir ki dizi, ikinci oyunun hikayesini büyük ölçüde takip edecek ve Abby, dizide önemli bir role sahip olacak.

Abby’yi kim canlandıracak?

HBO, Kaitlyn Dever’in Abby’yi canlandıracağını bu yılın başında resmi olarak duyurmuştu.

Hangi oyuncular yeni sezonda yer alacak?

Dever haricinde Catherine O’Hara, Isabela Merced, Young Mizuno, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle ve Spencer Lord’u da yeni sezonda göreceğiz.