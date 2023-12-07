HBO, ‘The Last of Us’ dizisinin ikinci sezonunun 2025’te geleceğini resmi olarak duyurdu.

Hollywood’da, senaristler ve oyuncuların grev kararı birçok popüler dizinin yeni bölümlerinin yayımlanmasını geciktirmiş ya da tamamen durdurmuştu.

Bu yapımlar arasında, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan ‘The Last of Us’ da yer alıyordu. İkinci sezon onayını alan dizinin hazırlıkları grev nedeniyle askıya alınmıştı.

HBO CEO’su Casey Bloys, dizinci ikinci sezon çekimlerine 12 Şubat 2024’te başlanacağını söylemişti.

HBO’nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan yeni sezon tanıtım videosunda The Last of Us’ın 2025 yılında yayınlanacağı duyuruldu.

Öte yandan, HBO’nun diğer merakla beklenen ‘White Lotus’, ‘House of the Dragon’, ‘Euphoria’ ve ‘And Just Like That’ gibi yapımları da 2025’e kaldı.

‘House of the Dragon’ ise 2024’te izleyiciyle buluşacak.

The best is yet to come.



New originals, returning series, and more are coming soon to Max, The One to Watch. pic.twitter.com/Rnfp7gpvAe — Max (@StreamOnMax) December 6, 2023

Dizi hakkında

The Last of Us’ta hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresi ve Joel, Ellie’yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmeli. Ama bilim insanlarının elinde Ellie’nin sağ kalıp kalmayacağı belli değil. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie’yi kurtarmayı tercih edecek.