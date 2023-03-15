The Last of Us dizisinin sezon finali seyirciyi ikiye böldü: Sevdiğinizi mi kurtarırsınız, koca bir nüfusu mu?

Video oyunundan çevrilen ‘The Last of Us’ dizisinin sezon finalinde ana karakter Joel’ın bir ikilemde yaptığı ahlaki seçim, dizinin hayranları arasında tartışılıyor.

Türkiye’de Blu Tv’de yayınlanan HBO dizisi, sene başında yayımlanmaya başladıktan sonra gündeme oturdu. 12 Mart’ta yayınlanan sezon finalinde, Pedro Pascal’ın canlandırdığı ana karakter Joel’in ahlaki bir ikilem karşısındaki tercihi dizinin hayranlarını kızdırdı.

Joel, çok sevdiği Ellie’nin hayatı ile koca bir nüfusun kaderi arasında bir seçim yaptı.

Dikkat bundan sonrası ‘spoiler‘ içeriyor!

Dizide, bir tür mantardan kaynaklanan ve ABD nüfusunun büyük bir kısmını öldüren salgın hastalığın tedavisi Ellie’nin gireceği ölümcül bir ameliyat sonrasında bulunacaktı. Ancak Joel, kızı gibi sevdiği Ellie’yi ameliyattan kurtarmayı seçerek koca bir nüfusu ölüme terk etti.

Peki bu ahlaki ikilemde bir ‘doğru’ karar var mı?

‘Çoğu kişi Joel gibi yapar’

Today’e konuşan Pennsylvania eyaletindeki Gettysburg College’da Felsefe Profesörü Steven Gimbel, kendisi de dahil birçok insanın bu ikilem karşısında Joel ile aynı tercihi yapacağını söyledi: ‘‘Değer verdiğimiz ve kendimize benzer bulduğumuz insanlara öncelik vermeye eğilimliyiz. Ancak söz konusu tüm insanlığın iyiliği ise işin rengi değişir.’’

Steven, kendisinin de Joel gibi davranacağını kabul etse de doğru tercihin tüm dünyanın, çoğunluğun, iyiliğini gözetmesi gerektiğini belirtti ve ekledi: ‘‘Acı ama gerçek, bazen doğruyu seçmek zordur.’’

Ellie karakterini canlandıran Bella Ramsey daha önce, British Vogue’daki söyleşisinde, tartışmalı bir sezon finalinin sinyallerini vermişti: ‘‘İzleyicileri ortadan ikiye bölecek bir bölüm yolda!’’

‘Final beni delirtti!’

Ramsey’in tahmini doğru çıktı, ‘The Last of Us’ hayranları üç gündür ana karakter Joel’in tercihini konuşuyor.

Sezon finalinin etkisinden çıkamayan bir izleyici şu tweeti attı: ‘‘The Last of us finali beni delirtti. Oyununu oynadığım için neler olacağını biliyordum ama Joel’in bencilliği her seferinde çıldırtıyor. Aşırı sinir bozucu…’’

the last of us finale pissed me off so bad…I knew it was coming because I played the game but I am still stunned every time by how selfish Joel is..so freaking infuriating — mert (@vouforvoss) March 14, 2023

Kimi izleyici ise söz konusu ahlaki ikilemde Ellie’nin iradesini işaret etti: ‘‘KİMSE Ellie’ye ne istediğini sormadı. Marlene ve Joel, Ellie adına karar verdiler. Ancak Joel’in akıl dışı tercihinden sonra Ellie’nin de istekleri olabileceğini fark ettiler.’’