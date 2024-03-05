AYM ihalesiz liman özelleştirmesine ikinci defa 'Dur' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), özel şirketlere devredilen limanların işletmesinin ihalesiz 49 yıla kadar uzatılmasını öngören kanun maddesini iptal etti.

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AYM söz konusu bu düzenlemeyi 2022’de iptal etmişti. İptal kararında, düzenlemenin serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı kaydedilmişti.

Ancak 22 Aralık 2022’de TBMM Genel Kurulu’nda benzer bir yasal düzenleme kabul edilmişti. Bu düzenlemeyle de limanların işletme süresi bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılıyordu.

Antalya, Alanya, Hopa, Galataport, Kuşadası, Çeşme, Mersin, İskenderun, Sinop, Ordu, Tekirdağ, Rize, Marmaris, Dikili, Derince, Trabzon, Taşucu limanları bu kanun kapsamındaydı.

CHP, düzenlemenin iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre AYM, düzenlemeyi yine iptal etti.

İptal kararının gerekçesinde, AYM’nin daha önceki iptal kararına işaret edildi.