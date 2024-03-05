Yiyecek israfına karşı pratik öneriler

Pişirmeye fırsat bulamadığımız buzluğa terk edilmiş paket tavuklar, tezgahın üzerinde kahverengileşmiş muzlar, son tüketim tarihi geçmiş süt… Hepsine iyi yolculuklar.

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Bu tutum biraz kibirli gibi gelse de aslında mecburen. Ancak yiyecek israfı hem cebimize hem çevreye zarar. Oysa attığınız yiyecek miktarını azaltmak, gerçek bir maliyet tasarrufu. Bırakın paranız cebinizde, çevre de temiz kalsın.

İşte yiyecek israfını azaltmak için yapabilecekleriniz…

1. Alışveriş listesi yapın

Market hazırlığı ‘yiyecek yönetimi sanatı’nda kritik bir aşama. Liste hazırlayan ve listeden şaşmayan insanlar, hem zaman ve paradan tasarruf ediyor hem de daha az yiyecek israf ediyor.

2. Dondurucunuzla dost olun

Muhtemelen düşündüğünüzden daha fazla yiyeceği dondurabilirsiniz. Meyv, et ve deniz ürünleri dahil çoğu malzemeyi ve arta kalanları üç aya kadar dondurabilirsiniz, hatta bazı şeyler (çorbalar ve güveçler gibi) daha uzun süre dayanabilir.

3. ‘Kullan’ zihniyetini benimseyin

Haftada bir akşam yemeğini dolapları temizleme fırsatına dönüştürün. İsraf edilme riski taşıyan tüm malzemeleri toplayın ve mutfakta yaratıcılığınızı serbest bırakın. Çorbalara, kızartmalara, tacolara veya salatalara neredeyse her şey eklenebilir.

4. Kullanılmayan parçaları evcil hayvan mamasına dönüştürün

Balık ve etin kesip attığımız belli yerleri var. Peki bunlardan kimin hoşlanacağını biliyor musunuz? Kediniz veya köpeğiniz. Bu malzemeleri suda kaynatıp ardından bir mutfak robotuna veya blender’a atabilirsiniz. Bazen patates veya havuç kırıntıları ekleyebilir ve bunları kuru mamalarla karıştırabilirsiniz.

5. Bir aile meselesi haline getirin

Bugünün genç restoran müşterileri yarının sıfır israfçılarıdır. Eğlenceli oyunlardan biri, çocuğunuzun her gün beslenme çantasında eve getirdiklerini incelemek olabilir. Çöpe gitmemeleri için bunları nasıl yeniden değerlendirebileceğinizi düşünün.

6. Kullanmadığınız şeyleri takip edin

Buna bir gıda israfı günlüğü deyin: Attığınız her yiyecek parçasını ve nasıl attığınızı, artı fiyatını ve neden yemediğinizi kaydedin. Bu size kalıplarınız ve israf ettiğiniz şeyin tahmini değeri hakkında fikir verir. Böylece bir sonraki market alışverişiniz öncesinde listenizi değiştirip paranızı daha da artırmanıza yarayabilir.