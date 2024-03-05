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Yaramazlara biraz batar!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 21 gözaltı daha

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Başsavcılığın açıklamasına göre ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21’i yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilecek.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

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