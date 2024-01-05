Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

Ankara Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılıktan paylaşılan açıklamaya göre Ankara Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Açıklamaya göre bir şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, beş şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve üç şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildi.

İddianamede, bir şüpheli hakkında sadece kasten yaralama suçundan cezalandırma talep edildi.

Soruşturmada adı geçen 26 şüpheli hakkındaysa kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Kamu görevlilerine rüşvet

Soruşturma kapsamındaki kamu görevlilerine isnat edilen ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddialarına ilişkin evrak, Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddialarına ilişkin evraksa Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu’na gönderildi.