Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Kanber Keskin tutuklandı.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma sürüyor. AA’nın haberine göre örgüt üyelerine suç eylemleriyle ilgili talimat verdiği ve örgütün işlediği suçları gizlemeye çalıştığı belirtilen Kanber Keskin gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 31’e yükseldi.