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Yaramazlara biraz batar!

Son 53 yılın en sıcak ikinci şubatını yaşadık

Geçtiğimiz ay, son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz şubatın son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olduğunu söyledi.


Twitter hesabından paylaşım yapan Özhaseki şunları dedi: “Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre 2024 yılı şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi.”

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