Akşam Postası / 5 Mart 2023

Bursaspor maçında Amedspor’a saldırı: Kaleci yaralandı, sahaya kurşun ve bıçak atıldı

Amedspor futbolcuları, Bursaspor’la saat 14:00’de başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarından başlayarak maç boyunca taraftarların saldırısına uğradı. Amedspor, futbolcularının soyunma odasında da fiziksel saldırıya uğradığını bildirdi.

Koray Aydın, ‘Beşli Çete’yle görüştüğünü yalanladı

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, ’Beşli Çete‘den Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’le görüştüğü yönündeki iddiayı yalanladı; yargı süreci başlatacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Akşener de ‘sükunet’ talimatı vermiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partilileri ‘ittifak devam ediyormuş gibi’ davranma ve ‘sükunetli’ olma konusunda uyarmış.

Şanlıurfa’da CHP il başkanlığının da bulunduğu bina çöktü: Çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa’da, CHP il başkanlığının da içinde bulunduğu altı katlı bina çöktü. Bazı yaralıların çıkarıldığı binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muharrem İnce, ittifaktan WhatsApp mesajıyla ayrılmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘ittifak’tan WhatsApp mesajıyla ayrıldığını duyurdu.

Naci Görür bir kez daha sandığı işaret etti

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, önümüzdeki seçimlerde oy verecek yurttaşları bir kez daha tercihlerine ilişkin uyarıp ‘kıstas‘ını açıklarken, “Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz” dedi.

Depremzedelere gönderilen yardımları çalan emniyet müdürü serbest

Deprem bölgesine gönderilen bir emniyet müdürünün, görev yerine dönerken yardım malzemelerini çaldığı ortaya çıktı.

Üçlü görüşme: İYİ Parti, CHP açıklamasını duymamış olabilir mi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmek istediği, ancak CHP’nin buna izin vermediği ileri sürüldü.