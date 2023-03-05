 Üçlü görüşme: İyi Parti, CHP açıklamasını duymamış olabilir mi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmek istediği, ancak CHP’nin buna izin vermediği ileri sürüldü.

Oysa o süreçte CHP’den yapılan açıklamada görüşmeye izin verildiği belirtilmişti.

İYİ Parti Genel Merkezi. (AA)

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, şunları kaydetti: “Tüm bu olanlara rağmen acaba Meral Hanımla görüşüp masaya dönmesi sağlanabilinir miydi? Bunun için iki büyükşehir belediye başkanı, genel merkez onay verirse Akşener’le görüşmek istedi. Ancak, ‘arayı düzeltme girişimi’ için genel merkezden onay çıkmadı.”

Öztürk’ün ‘Arabuluculuk önerisi kabul edilmedi’ başlıklı yazısını İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, destekler nitelikte Twitter’dan paylaştı.

CHP’nin açıklaması

Ancak Öztürk’ün yazısı CHP’nin dünkü açıklamasıyla çelişiyor. Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sofrayı genişletme’ vurgusuna yer verilerek şöyle denmişti: ”Sayın genel başkanımız, ismi zikredilen iki büyükşehir belediye başkanımızın Sayın Meral Akşener’i İYİ Parti genel merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın genel başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin sayın genel başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve genel başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.”