İmamoğlu ve Yavaş, Akşener’le görüşecek

CHP, İstanbul ve Ankara belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın İYİ Parti Genel Meral Akşener’le görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini bildirdi.

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Akşener dün altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık çağrısı yapmıştı. İkili, Kılıçdaroğlu’na destek bildirmiş, CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezinde genel başkanla birliktelik mesajı vermişti.

Ankara’daki basın temsilcilerine İmamoğlu ve Mansur’un Akşener’le görüşmeye gideceği bildirilmiş, ancak CHP yetkilileri daha sonra böyle bir ziyaretin planlanmadığını açıklamıştı.

İzin çıktı

Yeni açıklamaya göre İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’le ‘genel merkez dışında’ görüşme talebine olumlu yaklaşıldığı bildirildi. İki ismin aday olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek istediğini söyleyeceği ve ittifakın devamını talep edeceği belirtildi.

CHP’den gelen açıklama şöyle: ”Sayın genel başkanımız, ismi zikredilen iki büyükşehir belediye başkanımızın Sayın Meral Akşener’i İYİ Parti genel merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın genel başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin sayın genel başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve genel başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.”