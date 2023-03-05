Kılıçdaroğlu’ndan sonra Akşener de ‘sükunet’ talimatı vermiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partilileri ‘ittifak devam ediyormuş gibi’ davranma ve ‘sükunetli’ olma konusunda uyarmış.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. (AA-CHP)

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan ayrılması sonrasında tartışmalar sürüyor.

Diken’in dünkü haberinde CHP liderinin tüm parti yetkililerinden, millet ittifakındaki son gelişmeler hakkında sükunet istediği aktarılmıştı. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımlarında, televizyon programlarında ve açıklamalarda kulanılan dile dikkat edilmesi ve kırıcı olunmaması talimatı verdiği kaydedilmişti.

Akşener: Olumsuz tavır alınmasın

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın aktardığına göre Akşener de parti yöneticilerini benzer biçimde uyardı.

Akşener, partisinin belediye başkanlarına ve divan kuruluna şunları söylemiş: “Belediye meclis üyeleri arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etsinler. Herhangi bir olumsuz tavır alınmasın. İttifak belediyesi, CHP’li belediye gibi tavır alınırsa yanlış olur. Oradan bir tepki gelirse de siz sakinlikle çözmeye gayret edin.”

Akşener altılı masaya terk ettiği konuşmasında Kılıçdaroğlu hakkında ağır ifadeler kullanmış, ‘sıtma’ benzetmesi yapmıştı.

‘Hiçbiri yaşanmamış gibi…’

Sarıkaya, CHP’lilerin toplantısından da bir ayrıntı aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ‘İYİ Parti’nin de desteğiyle seçildiklerini anımsatarak belediyelerde İYİ Parti’den gelen belediye yöneticilerine karşı olumsuz bir tutum içinde olunmaması gerektiğini’ belirtmiş. Kılıçdaroğlu da bunu destekleyerek, “Sanki bunların hiçbiri yaşanmamış gibi devam etmenizi rica ediyorum…” talimatını vermiş.