CHP’de toplantılar bitti: Kılıçdaroğlu’ndan iki talimat

ALTAN SANCAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çıkışı sonrası iki gündür yoğun trafik yaşayan CHP’de ilk toplantılar sona erdi. Toplantılarda deprem bölgesindeki son durum ele alınırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarından sükunet istedi.

Fotoğraf: CHP

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan ayrılması sonrasında tartışmalar sürüyor.

CHP’de dünkü olağanüstü merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısını, bugünkü büyükşehir belediye başkanları ve ikinci MYK toplantısı takip etti.

Toplantılarda altılı masadaki gelişmeler ele alındı. Kılıçdaroğlu, 10 büyükşehir belediye başkanını ve kurmaylarını son duruma ilişkin bilgilendirdi ve görüşlerini aldı.

Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na adaylık konusunda desteklerini iletirken, millet ittifakının bölünmemesine dair dileklerini iletti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Akşener’le görüşmesine onay verdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca ‘ne olursa olsun’ depremin en önemli gündem maddesi olarak kalacağının altını çizdi. Tüm belediye başkanlarından deprem bölgesindeki sorunlara odaklanmasını istedi.

MYK toplantısında da benzer bir yaklaşım sergileyen Kılıçdaroğlu “Deprem bölgesine gereken önem verilmeli, yurttaşlarımız ihmal edilmemeli” dedi. Partideki isimlerin de o bölgede bulunmasını ve eksiklikler için çalışılmasını istedi.

CHP lideri son olarak tüm parti yetkililerinden, millet ittifakındaki son gelişmeler hakkında sükunet istedi. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında, televizyon programlarında ve açıklamalarda kulanılan dile dikkat edilmesi ve kırıcı olunmaması talimatı verdi.