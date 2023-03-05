Deprem beklenen fay hattında iki termik santral: ‘Hidrojen tankları patlayabilir’

AYŞEGÜL KASAP

Adana Yumurtalık’ta aktif fay hattı üzerinde iki tane termik santral var. Biri Sugözü diğeri de EMBA-Hunutlu termik santralleri.

Kahramanmaraş ve Hatay’dan sonra uzmanlar Adana’yı işaret etti. Deprem beklenen kentteki iki termik santral de aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Olası bir depremde ‘tsunami riskine’ de dikkat çeken çevre aktivistleri “Hidrojen tanklarının patlaması durumunda 30 kilometre çapında bir alanı yok olabilir” dedi.

Kimyasalların çevreye yayılmasıyla da büyük bir çevre felaketi çıkabileceğine dikkat çekildi.

Soldaki Emba Termik Santrali, sağdaki Sugözü Termik Santrali

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden sonra uzmanlar Hatay ve Adana’ya dikkat çekmişti. Hatay’da 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Naci Görür’ün Hatay’daki depremden sonra şöyle demişti: “Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var.”

Bu fay hattında bilim insanlar 6 büyüklüğü üzerinde deprem bekliyor.

Tsunami sonrası hidrojen tankları patlayabilir

Avukat İsmail Hakkı Atal hem kendi adına hem de çevre aktivistlerini vekaleten idari başvuruda bulunarak bölgede bir an önce önlem alınmasını talep etti.

Çevre aktivistlerin bölgedeki tespitine göre santraller tam kapasite çalışıyor.

Olası bir deprem riskine karşı resmi dilekçede şöyle dendi: “Öngörülemeyen bir tsunami sonrasında hidrojen tankları patlayacak olduğu takdirde bölgede yanıcı risk oluşturması, toksik kimyasalların ekosisteme karışma riski ve oluşacak hava kirliğiliği riski nedeniyle her iki santralin çalışmasının da süresiz olarak durdurulması ve santrallerdeki hidrojen tanklarının güvenli yerlere taşınması talebimizin göreviniz gereği ifasını vekaleten ve asaleten talep ederim.”