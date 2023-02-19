O sırada Ege’deki fay hattında: Sulak alan ‘kurutulup’ yapılaşmaya açıldı

AYŞEGÜL KASAP

11 şehri sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin şoku sürerken yine birinci derecede deprem bölgesinde bulunan Balıkesir’in Edremit ilçesinde korunması gereken sulak alan ranta açıldı.

Alan önce 148 hektardan 48 hektara indirildi. Böylelikle masa başında ‘kurutulan’ 100 hektar (yaklaşık 140 futbol sahası) yapılaşmaya açılıyor. Üç ayrı proje var.

Fotoğraflar: Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma

Akçay Sulak Alanı, bölgesinin son sulak alanı. Bu nedenle ekosistem için çok önemli.

Edremit fay zonunda

Öte yandan bu bölgede yapılaşma sadece doğayı değil insanları da tehdit ediyor. Zira Edremit birinci dereceden deprem bölgesi.

Edremit fay zonu toplam 90 kilometre uzunluğunda.

Güncellenen MTA diri fay haritası da gösteriyor ki Balıkesir ölçeğinde 7,2 büyüklüğünde deprem üreten faylar var. Edremit’ten geçen fay da bu faylardan biri.

Fotoğraf: MTA

1953’te ve 1944’te bölgede 6.8 ve 7.2 büyüklüğündeki depremler meydana gelmiş. Yenice, Gönen ve Edremit fayının ürettiği depremlerde can ve mal kayıpları yaşanmış.

Zemin etüdü riski

Şu an mevcut yapı denetim yönetmeliğinde sulak alanlara bina yapılmasını engelleyen bir madde yok. İnşaattan önce zemin etüdünün yapılıp yapılmadığı denetlenmiyor bu nedenle. Depremde yıkıma uğrayan yerler ise sulak zeminler.

Bölgeyi tehdit eden projeler şöyle:

1. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi’nin de ortak olduğu Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB).

Dernek proje alanında büyükşehir belediyesi tarafından yapılan dolgu işleminin iptali için dava açtı. Belediye dolgu işlemiyle ilgili meclis kararını iptal etmek zorunda kaldı ve dolgu işlemini durdurdu. Fakat şu anda yeniden başlamış durumda. Proje kapsamında daha önce onaylanmış imar planlarının iptali için açılan davalar devam ediyor.

2. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Rezerv Konut Alanı’nda yapılaşma.

Belediye sulak alan özelliğindeki yaklaşık 380 dönüm bir alanın satışını meclis gündemine aldı. Tepkiler üzerine satış ertelendi. Alan için 1000 ve 5000’lik planlar hazırlandı. Planlara dernek itiraz etti. Belediye ‘oldu bitti’yle kararı yine meclis gündemine taşıdı. 29 Aralık 2022’de alanın satışına karar verdi. Söz konusu karar Edremit Çevre Derneği tarafından dava edildi.

3. Enginkent

Edremit Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı verildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları ruhsatın iptali için dava açtı. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ama bölge için tehdit devam ediyor.

Nasıl ortaya çıktı?

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bilim insanlarına Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı hakkında ekosistem değerlendirme raporu hazırlattı. Rapor, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Sulak alanın 148 hektar olarak tescili istendi.

Dernek görüşmeler sırasında Mahalli Sulak Alan Komisyonu’na (MASAK) sunulan planda, tescil için talep edilen alanın tamamının kapsanmadığını fark etti. Şerh koyarak tamamının tescilini istedi.

Fakat bu itirazlar dikkate alınmadı. Hatta MASAK’ın toplantıda teklif ettiği alan sonrasında daha da daraltıldı. Son noktada 148 hektarlık alanın sadece 48 hektarı tescil edildi.

Böylece Akçay-Ören sahil yolunun üstünde kalan kısım da tescilden çıkarılarak ranta açıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 48 değil 148 hektarın tümünün tescil edilmesi gerektiğini savunuyor: “Sulak alanlar organize sanayi bölgesi ya da konut alanı değildir. Kurdun kuşun yuvasıdır.”