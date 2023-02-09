Afet modelleme şirketi, stresi artan fayların haritasını çıkardı

Afet modelleme şirketi Temblor, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin hangi fay hatlarındaki stresi artırdığının haritasını çıkardı.

Osmaniye. (Fotoğraf: AA)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin, yakın gelecekte başka yerlerdeki depremleri tetikleyebileceğine dair uyarılar geliyor.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, İç Anadolu bölgesinde yakın gelecekte yeni ve büyük depremlerin meydana gelebileceğine dair uyarmıştı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de, Erzincan-Bingöl fayı hakkında, “Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum” demişti.

Afet modelleme şirketi Temblor’sa, yeni deprem ve artçıların meydana gelebileceği fayların haritasını çıkardı.

Kahramanmaraş’taki depremlerin bazı stres loblarını etkilediğini belirten Temblor, özellikle doğu-batı yönünde uzanan kırmızı banda dikkat çekti. Temblor’a göre, buradaki stres seviyesi arttı ve artçıların burada meydana gelmesi daha olası. Temblor, bu hattın Kuzeydoğu Anadolu hattından da şu an daha kuvvetli olduğunu dile getirdi.

Temblor, bu hesaplamaların nerede artçı olacağını kesin olarak göstermediğini sadece olasılığın nerede arttığını gösterdiğini de ekledi.