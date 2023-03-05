CHP’de Kılıçdaroğlu’na adaylık karşılaması hazırlığı

ALTAN SANCAR

Millet ittifakının yarınki son toplantısı sonrası CHP’de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için güçlü bir karşılamaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi çıkışında partililerce karşılanacak.

Fotoğraf: CHP

Saadet Partisi Genel Merkezi yarın millet ittifakının son toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya İYİ Parti lideri Meral Akşener’in katılıp katılmayacağı konusunda büyük bir netlik bulunmuyor. Akşener’in toplantıya katılım şartı olarak “Kemal Kılıçdaroğlu milletin dediğine kulak verirse gurur yapmadan dönerim” dediği Habertürk yayınında Sevilay Yılman tarafından açıklandı.

Öte yandan Akşener’in işaret ettiği Kılıçdaroğu ise yarın Millet İttifakı masasında adaylığının ilan edilmesini bekliyor.

Öyle ki CHP’liler Saadet Partisi Genel Merkezi önünde saat 17:00’de Kılıçdaroğlu için bir karşılama hazırlıyor.

CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu yarınki toplantı öncesi partinin genel merkezine gelerek kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun partisinin genel merkezine gelişi için de küçük bir karşılama hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre karşılama partililerle sınırlı olacak. Kılıçdaroğlu karşılama ardından genel merkezdeki makamına geçerek toplantıyı burada bekleyecek. Bu sırada kurmaylarıyla de görüşecek ve son değerlendirmeleri yapacak.

Bunun ardından Saadet Partisi Genel Merkezi’ne geçecek. Akşam saat beşteyse CHP’liler Saadet Partisi Genel Merkezi’ne gelerek toplantı bitiminde adaylığının ilan edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu karşılama düzenleyecek.