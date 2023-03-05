CHP ve İYİ Parti arasında zeytin dalları

Bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Twitter’da birliktelik mesajları verdi.

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Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan üç gün önceki altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Anlaşmazlık üzerine aynı gün bazı milletvekili ve kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenleyen Akşener dün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık etmişti. Akşener, toplantının ardından, “Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etmişti.

Yarın Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.

Bugün akşamsa Twitter’da CHP’li ve İYİ Partili bazı vekillerde son günlerdeki gergin havanın dindiği görüldü.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek” diye yazdı.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.

Sakin olmak gerek. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) March 5, 2023

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinsli’yse “Sakin… Meselemiz Türkiye” dedi.

Sakin…



Meselemiz Türkiye🇹🇷 — Naci Cinisli (@NaciCinisli) March 5, 2023

CHP İstanbul Milletvekili Aytuğ Erdoğdu’ysa beş tweet’lik bir diziyle birliktelik mesajı verdi: “Bizim Genel başkanımıza yumruk atıldığında İYİ Partili dostlarımızın burnu kanadı… Meral hanımın evi basıldığında biz kendi evimiz basıldı kabul ettik… Bu kadar emekten sonra bu olanlar yakışmıyor… Üstelik bizim hatalarımız yüzünden tabanlarımız ayrışıyor…”

2- Bizim Genel Başkanımıza yumruk atıldığında İYİ Partili dostlarımızın burnu kanadı…

Meral Hanımın evi basıldığında biz kendi evimiz basıldı kabul ettik…

Bu kadar emekten sonra bu olanlar yakışmıyor…

Üstelik bizim hatalarımız yüzünden tabanlarımız ayrışıyor… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) March 5, 2023

Erdoğdu ayrıca, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın “Biz @iyiparti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız. Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız” diye yazdığı tweet’i paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi de şunları dedi: “İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı.”

İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı. — M. Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) March 5, 2023

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de “İttifakımızın kapısı yarın 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık” diyen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’e tepki gösterirken Hamzaçebi ve Erdoğdu’ya gönderme yaptı: “Nazik bir davet nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Aykut Erdoğdu ve Akif Hamzaçebi’ye bakabilirsiniz.”

Üstelik nazik bir davet nasıl yapılır diye merak ediyorsanız @aykuterdogdu ve @Akif_Hamzacebi 'ye bakabilirsiniz. — Ümit Özlale (@UmitOzlale) March 5, 2023

DEVA Parti’li Ekmen daha sonra Özlale’yi aradığını söyleyerek şunları dedi: “Muhabir arkadaşımızın not alarak yazdığı haberdeki bu cümle de, bu cümlenin editör tercihiyle başlığa çekilmesi de doğru olmamış. Soru, İYİ Parti’nin masaya dönme ihtimali idi, ben de ‘Meral hanım yarınki toplantıya katılırsa süreç devam eder’ dedim.”