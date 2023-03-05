DEVA Partili Ekmen: Akşener toplantıya gelirse adaylık tekrar değerlendirilir

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Sayın Akşener toplantıya gelirse adaylık konusu tekrar değerlendirilir” dedi.

Altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına seslenmesi sonrası tartışmalar sürüyor.

Yarın Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.

Habertürk yayınında konuşan Ekmen, şunları dedi: “Sayın Akşener yarınki toplantıya gelirse adaylık merkezinde bütün konular tekrar değerlendirilecektir ve liderler yarın bir uzlaşı sağlayamazsa kamuoyundan bir süre daha izin isteyecektir. Gelmezse bugüne kadar yapılan tartışmalar dışında yeni bir durum oluşacağını sanmıyorum.”