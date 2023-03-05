Demirtaş’tan Amedspor’a destek: Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Bursaspor maçında saldırıya uğrayan Amedspor’a destek mesajı yayınladı: “Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz!”

Fotoğraf: HDP

Bugün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Demirtaş, Twitter’dan yayınladığı mesajda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’a göndermeyle şunları yazdı: “Sen başını her zamanki gibi dik tut @amedskofficial ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak. Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz!”