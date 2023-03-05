Şanlıurfa’da CHP il başkanlığının da bulunduğu bina çöktü: Çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa’da, CHP il başkanlığının da içinde bulunduğu altı katlı bina çöktü. Bazı yaralıların çıkarıldığı binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
AA’nın aktardığına göre Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği Şanlıurfa’da Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.
Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Bazı yaralıların çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
CHP Şanlıurfa İl Sekreteri Avukat Ronayi Paydaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada binanın çöktüğünü doğrularken partisinin binayı daha önce boşalttığını bildirdi.