Akşam Postası / 5 Haziran 2022

Osman Kavala: Gezi davası, ağaçların sökülmesine benzer bir etki yarattı

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala Silivri Cezaevi’nden BirGün gazetesi pazar eki için bir mektup gönderdi. Kavala mektubunda, ‘Gezi davasının ağaçların sökülmesine benzer bir etki yarattığına inandığını’ vurguladı.

Karikatür sanatçısı Latif Demirci hayatını kaybetti

Karikatür sanatçısı Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci’nin dün evde düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması: Çözdük, detaylar yarın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 bin 600 ek gösterge meselesini çözdüklerini ve detayları yarınki kabine toplantısı sonrası paylaşacağını açıkladı.

Yazışmalardan çıktı: Müteahhitlere Atatürk Havalimanı’nı kapatma garantisi verilmiş

Yeni havalimanının ihalesinden yaklaşık iki ay önce, Devlet Hava Meydanları İşletmesiyle (DHMİ) ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışmada, ‘‘Atatürk Havalimanı’ndan tarifeli seferler yapılmayacak” dendiği ortaya çıktı.

CHP’den TÜRKEN’e dair yeni iddia: Suudi Arabistan’dan 35 milyon dolar borç alındı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRKEN Vakfı’nın Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan borç aldığını iddia ederek, ”Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye’nin kaynakları mı heba edilecek” diye sordu.

Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir yer kale değil; büyük uyanışı görüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AKP’nin hiçbir yerde kalesi kalmadığını’ söyledi: “Büyük uyanışı görüyoruz.”

CİMER’e yeni ayar: İsteyen herkes başvuramayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hakkında yayınlanan yönetmelikle kuruma yapılan başvuruların kapsamı daraltıldı.

İçişleri: ‘Müsilaj’ operasyonunda 97 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, turizm sezonu öncesi mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen ‘Müsilaj’ operasyonda gözaltına alınan 288 şüpheliden 97’sinin tutuklandığını açıkladı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan üç ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan beş ‘FETÖ’ şüphelisinden üçü tutuklandı.