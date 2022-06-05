Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması: Çözdük, detaylar yarın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 bin 600 ek gösterge meselesini çözdüklerini ve detayları yarınki kabine toplantısı sonrası paylaşacağını açıkladı.

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, partisinin 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, tepki toplayan ‘Sürtük’ ifadesi hakkında “Bazen mücadelemizi sürdürürken üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz” dedi.

‘CHP’nin başındaki zat da, altına gizlenenler de birer kukladır‘

‘Kim bu kardeşinize saldırıyorsa Türkiye’ye saldırıyor demektir’ diyen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Bu kardeşinize ve cumhur ittifakına saldıranlar aslında büyük ve güçlü Türkiye idealimiz ve Türkiye’nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar. İşte CHP’nin başındaki zat da, altına gizlenenler de birer kukladır. Ama biz asıl savaşı onların ağababalarına karşı veriyoruz.

‘5 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren bir formül hazırladık‘

* Memurlarımıza vereceğimiz müjdeye geliyorum. 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Yarınki kabine ardından yapacağımız konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. 5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük.

Sert ekmeklik buğdayın tonuna 7 bin 50 lira

* Çiftçilere ve memurlara iki ayrı müjde vermek istiyorum. Savaş sebebiyle ortaya çıkan belirsizlik tedirgin ediyor. Türkiye kendine yetecek kadar üretim yapan bir ülke. Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim eksiğinden değil.

* Yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Buğday başta olmak üzere çeşitli hammadde kalemlerindeki yüksek ithalatın sebebi ülkemizin en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır.

* TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak. TMO’nun arpa alım fiyatı da ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir.

* Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir.

‘Hayat pahalılığı yükünü azaltmaya çalışıyoruz‘

* Vatandaşlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla fiyat artışı yaşanan her kalem mercek altında. Konuttan elektroniğe otomotive kadar uzanan liste var. Enflasyon aşağı yönlü eğilime girdi. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirini artıracak programlar hazırlıyoruz.