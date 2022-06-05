Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir yer kale değil; büyük uyanışı görüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AKP’nin hiçbir yerde kalesi kalmadığını’ söyledi: “Büyük uyanışı görüyoruz.”

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CHP lideri, Twitter hesabı üzerinden ‘AKP’nin kalesi Kayseri’de CHP’ye 700 yeni üye’ başlıklı bir haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: “Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz.”

AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde Kayseri’de oy oranı yüzde 50,64’tü. MHP’yle birlikte seçmenin toplam yüzde 72,25’inin oyu ‘cumhur ittifakı’na gitmişti.