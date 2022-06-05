Voleybol Milletler Ligi: Türkiye, Belçika’yı 3-1 yendi

A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasının son maçında Belçika’yı 3-1 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin başantrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan maçından farklı olarak ilk altıda üç yeni isimle Belçika karşılaşmasına başladı. İtalyan antrenör, Saliha Şahin, Hande Baladin ve libero Ayça Aykaç’ın yerine Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın ve libero Simge Şebnem Aköz’le maça çıktı.

Maçın ilk dakikalarında oyun kurmakta zorlanan milliler, teknik molaya 12-6 geride girdi. Molanın ardından da varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, ilk seti 25-15 kaybetti.

İkinci sete iyi savunarak başlayan milli takım, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar’la etkili olarak skor 18-14’te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti, 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.

Elde ettiği oyun üstünlüğü ve moralle üçüncü sete başlayan milli takım, kaptan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt’la etkili oldu, teknik molaya 12-8 önde girdi. Basit hatalar yapan mili takım karşısında Balçika 19-19’da eşitliği sağladı ve Guidetti, skor 19-21’de mola aldı. Moladan Zehra Güneş’in smaç ve bloklardan üst üste bulduğu dört sayıyla 23-21 öne geçen ay-yıldızlılar, seti de 25-21 kazandı.

Milli takım, ikinci sette seyircinin de desteğiyle yakaladığı üstünlüğü dördüncü sette de devam ettirdi ve teknik molaya 12-4 önde girdi. Moladan da iyi dönen ay-yıldızlılar, seti 25-15 maçı da 3-1 aldı.