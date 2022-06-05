Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan üç ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan beş ‘FETÖ’ şüphelisinden üçü tutuklandı.

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AA’nın haberine göre güvenlik güçlerince gözaltına alınan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K.’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan H.U, H.S. ve İ.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri tarafından üç gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışan beş kişi yakalanmıştı.