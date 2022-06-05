Amaç kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek: Dört denizde kürek çekecek

Kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek amacıyla kanosuyla Artvin’in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir (45), Türkiye’nin dört denizinde kürek çekmeyi hedefliyor.

Fotoğraflar: AA

İstanbul’da yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak hedefiyle 14 Mayıs’ta Hopa’dan kanosuyla denize açılan iki çocuk babası Özdemir, Samsun’a ulaştı.

Hedef Suriye sınırında final yapmak

Karadeniz, Marmara ve Ege’yi geçerek Akdeniz’e gitmeyi planlayan Özdemir, dört ay içerisinde Hatay’ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

Ekstrem sporla ilgilendiğini ve Koruncuk Vakfı için bir bağış kampanyası başlattığını belirten Özdemir, “Ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum, dört denizi tek seferde geçmek. Dünyada ve Türkiye’de yapılmayan bir şeyi yapmaya gayret ediyorum” dedi.

Kamuoyuna sosyal medyadan manevi destek beklediğini ifade ederek seslenen Özdemir şöyle konuştu: ”Kano gezgini olarak beni takip edebilirsiniz. Normal şartlarda buraya yedi-sekiz günde gelmem gerekirken 12 günde geldim. Trabzon’da fırtınadan denize çıkamadım. Toplamda 14-15 gün denize açılamadım. Buraya geldim. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Kulübü Zafer Benli hocamın yanındayım. Buraya sığındım. Sağ olsun desteğini esirgemedi.”