Karikatür sanatçısı Latif Demirci hayatını kaybetti

Karikatür sanatçısı Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci’nin dün evde düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Fotoğraf: Sebati Karakurt

Hürriyet Kitap Sanat, Demirci’nin ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: ”Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle…”

Kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt’ta ‘Tarzan’ ve Gırgır’da esprilerini Behiç Pek’in bulduğu ‘Muhlis Bey’ tiplerinin çizeri olarak geniş bir okur kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90’lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet gazetesi için çalıştı. Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından 2018 yılında Hürriyet’ten fiilen ayrıldı.

2015’te Sedat Simavi Karikatür Ödülü’nü alan Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi birçok karikatür tipi yarattı.