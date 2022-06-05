İçişleri: ‘Müsilaj’ operasyonunda 97 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, turizm sezonu öncesi mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen ‘Müsilaj’ operasyonda gözaltına alınan 288 şüpheliden 97’sinin tutuklandığını açıkladı.

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Turizm sezonu öncesi sahil kentlerindeki mafya tipi yapılanmalar için ‘Müsilaj’ kod adı verilen operasyon başlatılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde yapılan operasyonda 315 kişi gözaltına alınmıştı.

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar kapsamında 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, 30 adet bıçak, dört adet muşta, 12 adet pala, üç adet kılıç, bir adet kelepçe, bir adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1 milyon 605 bin TL, 10 bin avroyla çok sayıda çek ve senete el kondu.

Gözaltına alınan 288 şüpheliden 97’si tutuklandı, 66’sı adli kontrol kararıyla 125’i tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. 27 şüpheliyi yakalama çalışmalarınınsa sürdüğü belirtildi.