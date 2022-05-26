16 ilde ‘müsilaj’ operasyonu: 315 kişi için gözaltı kararı

Turizm sezonu öncesi sahil kentlerindeki mafya tipi yapılanmalar için 16 ilde ‘Müsilaj’ kod adı verilen operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 315 kişi için gözaltı kararı verildi.

Geçen yıl da turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan otuza yakın şehirde ‘Sahil Rüzgarı’ ve ‘TIRPAN’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yeniden operasyonlar başlattı.

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, ‘devlet büyüklerinin adını kullanarak’ dolandırıcılık yaptığı, karşı çıkanları tehdit ettikleri belirlenen çeteler saptandı.

Başsavcılıkların talimatları doğrultusunda KOM ekipleri Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.