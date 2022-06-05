Türkiye’de Çevre Günü: Van Gölü’nde dip temizliği, Kaş’ta denizde atık konteyneri

Bugün Dünya Çevre Günü. İsveç’in beşkenti Stockholm’de 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.

Günümüz koşullarında insan eliyle kirletilen çevrenin bir gün değil her gün gündemde olması gerektiğinin altını çizen sivil toplum kuruluşu üyeleri, aktivistler Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. En çok da ‘temizlik’ yapıldı.

Etkinliklerden bazıları şöyle:

Fotoğraflar: AA

Antalya’nın Kaş ilçesinde, kirliliği önlemek amacıyla denizde çöp konteynerlerine benzer atık istasyonları oluşturuluyor. İlk istasyon, Hidayet Koyu’na konuldu. Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH), Kaş Su Altı Derneği (KASAD) ve dernek üyesi dalış merkezleri işbirliğinde hazırlanan ‘Kayıtsız Kalma’ projesinin amacı denizdeki katı atıkların bertaraf edilmesi.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü’nün zemininden 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki kum zambaklarıyla ünlü mavi bayraklı halk plajında çevre temizliği yapıldı. Sarıgerme Mahallesi’ndeki Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Halk Plajı’nda

temizlik yapan dernek üyeleri, koruma altındaki kum zambaklarıyla ilgili uyarıcı levhaları yeniledi. Etkinlikte, kum zambakları hakkında bilgi verildi, plajdaki çocuklarla ve ailelerine kum zambağı tohumları hediye edilerek toprakla buluşturuldu.

SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, “Plajımızın en büyük özelliği kum zambaklarıyla ünlü olması. Ayrıca Muğla ilinde ilk mavi bayrak alan halk plajı. 19 yıldan bu yana mavi bayrağı onurla taşıyoruz. Duyarlılığı için de halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Erzurum Büyükşehir Belediyesi / Twitter

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Kayak Merkezi’nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri ve öğrenciler, caretta carettaların yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalı temizledi. ‘Doğa müfettişi’ öğrenciler de çevre temizliğinin önemine değinerek, doğaya çöp atılmaması konusunda uyardı.

Tekirdağ’da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı. Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 10 kişilik ekip ilçe açıklarında deniz dibini taradı.