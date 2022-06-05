Basketbolda play-off final serisinin programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

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TBF’nin açıklamasına göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20:00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

İki takım, play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonunda bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, ligde Fenerbahçe’yle yaptığı yedi final serisinin 4’ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe’ye 1992-1993’te 4-0, 2008-2009’da 4-2, 2018-2019’da 4-3 ve 2020-2021’de 3-0 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekipse Anadolu Efes’e 2006-2007’de 4-0, 2009-2010 ve 2015-2016’da 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’ya 2-1, yarı finalde Galatasaray Nef’e 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor’a 2-1, yarı finalde Darüşşafaka’ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko dört yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

İlk iki maça sarı-lacivertli takımın ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. Maç

7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç

9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç

11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)