Akşam Postası / 4 Temmuz 2021

BioNTech CEO’su Şahin: Türkiye’de 3-4 ay içinde normale dönülecek

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, “Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek” dedi.

Filipinler’de 92 kişiyi taşıyan uçak düştü

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Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. 29 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

TRT ‘Tosuncuk’un ifadesini geçti; avukatından yalanlama geldi

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın “Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” dedi. Ancak avukatı Fatih Kuş, ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı ve henüz ifade vermediğini söyledi.

Pandemide internet bağımlılığı: Çocuklara banyo, yemek, uyku bile zor

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Yaklaşık 5 bin öğrenciyle yapıla araştırmada ‘sorunlu internet kullanımı oranı’ yüzde 17,1 çıktı.

Kripto para artık Musk’ın ‘eline bakmıyor’

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın son tweet’lerinin ardından Dogecoin ya da Bitcoin’de kayda değer bir değişiklik olmadı. Bu durum Musk’ın kripto paralar üzerinde etkisini kaybetmesi olarak yorumlandı.

Oyuncu Nilüfer Açıkalın kadınlara dayatılan algıyı eleştirdi: Güzellik faşizmi

Fotoğraf: Posta

‘Yeşilçam’ dizisiyle setlere dönen Nilüfer Açıkalın günümüzde kadınlara dayatılan güzellik algısı için ‘faşizmin alası’ dedi. Açıkalın dünya görüşünü ise “Eşitlikçi, paylaşımcı ve haksızlığa tahammülü olmayan biriyim” diye açıkladı.

Mahkumla, diğerlerinin gözü önünde seks yapan cezaevi çalışanına yedi ay hapis

Fotoğraf: Dailymail

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir cezaevi çalışanı, 11 mahkumun gözü önünde bir mahkumla seks yaptığı gerekçesiyle yedi ay hapis cezasına mahkum edildi.

NASA: Anormal derecede yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik

Fotoğraf: NASA

NASA desteğiyle yapılan araştırmayla bilim insanları, Comet 46P/Wirtanen adlı kuyruklu yıldızın yüksek seviyede alkol barındırdığını tespit etti.

Sahada kalbi duran Eriksen’in hastane sonrası ilk fotoğrafı: Hayranı plajdan selfie paylaştı

Fotoğraf: Instagram

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in, EURO 2020 maçında kalbi durduktan (kardiyak arest) sonra kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından ilk fotoğrafı basına yanısıdı. Danimarkalı bir çocuk plajda futbolcuyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.