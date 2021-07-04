Son 24 saat: 50 can kaybı, 4 bin 418 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 vaka tablosu bugün yaklaşık dört saat geç yayınlandı. Sağlık bakanlığından herhangi bir açıklama gelmezken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, artık vaka sayılarında ve aşı programında yeni bir tablo yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Koca, şunları kaydetti: “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.”

Sağlık bakanlığının verilerine göre bugün 216 bin 252 test yapıldı. 4 bin 161 kişi iyileşti.