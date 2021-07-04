NASA: Anormal derecede yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik

NASA desteğiyle yapılan araştırmayla bilim insanları, Comet 46P/Wirtanen adlı kuyruklu yıldızın yüksek seviyede alkol barındırdığını tespit etti.

Comet 46P/Wirtanen Dünya’ya en çok yakınlaştığı an – 16 Aralık 2018 / Fotoğraf: NASA

Normalde kuyruklu yıldızlar için ‘alkollü canavarlar’ denir. Bunun nedeni ise Güneş Sistemi’nin dış kısımlarından içine doğru hareket ettiklerinde ısınıp alkollü bileşikler salabiliyor olmaları. Ancak Comet 46P/Wirtanen’in, alışılmadık miktarda yüksek alkol saldığı gözlemlendi.

‘En yüksel alkol oranına sahip’

Bilim insanları 2,5 yıl önce Dünya’ya çok yaklaşan kuyruklu yıldızın ‘koma’ adındaki atmosferini inceledi ve araştırmanın sonucunu yayımladıkları bilimsel bir makaleyle duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda bir kuyruklu yıldız bilimcisi ve araştırmanın ortak yazarı Neil Dello Russo şöyle konuştu: “46P/Wirtanen, bugüne kadar herhangi bir kuyruklu yıldızda ölçülen en yüksek alkol-aldehit oranlarından birine sahip. Bu bize Wirtanen’in oluştuğu erken güneş sisteminde karbon, oksijen ve hidrojen moleküllerinin nasıl dağıldığı hakkında bilgi veriyor.”

Normalde, kuyruklu yıldızlar Güneş’e daha yakın yörüngede döndükçe, çekirdeklerindeki donmuş parçacıklar ısınır, sonra kaynar veya süblimleşir, doğrudan katı buzdan gaza geçerek sıvı fazı atlar. Gaz çıkışı olarak adlandırılan bu süreç, komaya neden olur.

Ancak Keck Gözlemevi’nin verilerii 46P/Wirtanen kuyruklu yıldızının, Güneş radyasyonunun ötesindeki bir başka süreçte de ısındığını ortaya koydu.

‘Çekirdekten uzaklaştıkça ısı azalmıyor’

Profesör ve Fizik ve Astronomi Bölümü başkanı yardımcı yazar Erika Gibb durumu şöyle açıkladı: “İlginç bir şekilde, komadaki su gazı için ölçülen sıcaklığın, çekirdekten uzaklaştıkça önemli ölçüde azalmadığını bulduk, bu da bir ısıtma mekanizması anlamına geliyor.”

‘Evrende yalnız mıyız?’

Bilim insanları bu ısınmanın nedenini henüz açıklayamadı. Ancak Keck Gözlemevi’nden gökbilimci Greg Doppmann’ın ifadesine göre bu buluş bile çok önemli: “Bunun gibi kuyruklu yıldız çalışmaları heyecan verici çünkü o soruyu yanıtlamamıza yardımcı olabilir: Evrende yalnız mıyız?”

Yapılan araştırmanın sonunda analizler Comet Wirtanen’in kimyasal yapısında şunların olduğunu ortaya koydu: “Asetilen, amonyak, etan formaldehit, hidrojen siyanür, metanol ve su.”