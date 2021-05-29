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Yaramazlara biraz batar!

NASA duyurdu: Dünyaya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

NASA önümüzdeki hafta ‘potansiyel tehlikeli‘ olarak sınıflandırdığı asteroidin dünyanın yakınından geçeceğini duyurdu.

Fotoğraf: ESA

Mermiden 20 kat daha hızlı hareket eden asteroidin Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.

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NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor.

2021 KT1 adı verilen asteroid 1 Haziran’da gezegenimizin yakınından geçecek. ‘Yakın‘ göreceli bir kavram. Söz konusu uzay olunca ‘yakın‘ olarak bahsedilen mesafe 7 milyon 240 kilometre oluyor.

Bu kabaca dünya ve ay arasındaki uzaklığın 19 katı olsa da NASA ‘yakın geçişler‘ verilerinde söz konusu asteroide yer verdi.

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149-205 metre arasında çapı olduğu tahmin edilen 2021 KT1, dünyanın yanından saatte 64 bin kilometre hızla geçecek

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