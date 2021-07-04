Sahada kalbi duran Eriksen’in hastane sonrası ilk fotoğrafı: Hayranı plajdan selfie paylaştı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in, EURO 2020 maçında kalbi durduktan (kardiyak arest) sonra kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından ilk fotoğrafı basına yanısıdı. Danimarkalı bir çocuk plajda futbolcuyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf: Instagram

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 Haziran’da, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Finlandiya’yla oynanan maçta yere yığılmış, herkesin yüreği ağzına gelmişti. Takım arkadaşları, görüntülenmemesi için etrafında çember oluşturup dayanışmanın en güzel örneklerinden birini vermiş, sahadaki ilk müdahaleyle ‘geri döndürülen’ futbolcu hastaneye kaldırılmıştı. ‘İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör’ adlı cihaz takılan Eriksen taburcu edilmişti.

Son olarak 2,5 hafta önce hastanedeki yatağında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eriksen, cuma günü Tisvilde Strand adlı plajda Bjorn Bindzus adlı hayranının selfie talebini kırmadı. Bu kareyi Instagram hesabından paylaşan Bindsuz, “Onu gördüğümde çok heyecanlandım. Fotoğraf için yanına yaklaştığımda nefesim kesildi. Beni kırmadığı için çok mutluyum, ona sorma cesaretini gösterdiğim için de gururlu” yazdı.

Eriksen’in sağlıklı göründüğünü belirten Bindzus, “Milli takımın maçlarının çoğunu izliyorum ve en sevdiğim oyuncu Eriksen” ifadelerini kullandı.

Eriksen, taburcu olduktan sonra dün akşamki maçta Çekya’yı yenerek yarı finale kalan Danimarka takımındaki arkadaşlarıyla da buluşmuştu. Kasper Schmeichel, “Onu görmek çok iyi geldi. Sahadaki halini, o anı kafamdan silmek istiyorum” demişti.