Bilim kurulu üyesinden 18 yaş grubuna çağrı: Aşılarınızı olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 18 yaş grubunun aşı konusunda tereddütlü olduğunu belirterek, “Eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Bu yüzden bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler” dedi.

Fotoğraf: Reuters

25 Haziran’da, 18 yaşından gün almış olan herkese aşı randevusu açılmıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi halk sağlığı uzmanı Akın, 18 yaş grubunun çok hareketli bir nüfus olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “‘Bana bir şey olmaz’ gibi davranan bir yaş grubu. ‘İnternet çocuğu’ dediğimiz, zaman zaman internette yalan yanlış şeyleri de okuyorlar; aşı konusunda tereddütleri olduğunu gözlemliyorum. Bu grupta gerçekten sağlık okur yazarlığı iyi olanlar gidiyorlar aşılarını oluyorlar. Biz şimdi eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Hem öğrenci hem de öğretmen açısından çevrim içi eğitimler çok kolay değil. O zaman yüz yüze eğitime geçerek hem sosyalleşiyorsunuz hem de dersler daha verimli geçmeye başlıyor. Bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler.”

Covid-19’dan dolayı Türkiye’de 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kısmının genç olduğunun altını çizen Akın, “O yüzden akıllarını başlarına toplamaları ve aşılarını olmaları lazım. Gençlerin de muhakkak aşıya teşvik edilmesi lazım. Aşılarını olsunlar ki, eylül-ekimde üniversiteler yüz yüze eğitime başlasın. Onlar rahatlıkla sokaklarda istedikleri gibi dolaşabilsinler. Kafelere gidebilsinler, belirli yerlerde eğlenebilsinler, sosyal alanlara girebilsinler” dedi.

mRNA aşılarının 12 yaş grubu için acil kullanım onayı aldığını anımsatan Akın şunları söyledi: “Eğer yeteri kadar aşı tedariki olursa o zaman muhtemelen eylül ayına doğru aşılama 12 yaşına indirilebilir. Daha da iyi olur. Böylece ortaokul, liseler için de aşıyla güvence temin edilmiş olur. 12-18 yaş grubuyla ilgili olarak çeşitli ülkelerde ABD de dahil olmak üzere aşılamanın nasıl gittiğini, aşıya ait hangi reaksiyonların ortaya çıktığını, ne kadar koruyuculuk olduğunu, aşıyı mevcut dozuyla mı yoksa düşük dozla yapılacağına dair çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye’nin tedarik zincirine bağlı olarak, Türkiye’de yakın zamanda muhtemelen sonbaharda diye düşünüyorum. Bakanlıkta henüz böyle bir konuşma geçmedi, kişisel fikrim bu. Belki o yaş grubuna tek doz bile yetebilir. “