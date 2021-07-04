İşletmesi belediyeden bakanlığa geçen Galata Kulesi’ne giriş 100 lira!

İşletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçen Galata Kulesi’nin giriş ücreti 30 TL’den 100 TL’ye çıkarıldı.

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Cumhuriyet’in haberine göre bakanlık 1 Temmuz 2021’den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Tarihi yapıya giriş ücretine temmuz ayı itibariyle yüzde 200’den fazla zam yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da toplam 76 tescilli yapının vakıflara devredildiği ortaya çıkmıştı.

İşin içine Gezi Parkı’nın girmesiyle ortaya çıkan ‘vakıflara devir’ meselesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye geneline 1014 taşınmazın mazbut vakıflara devredildiğini duyurmuştu. Diken’in ulaştığı bilgiye göre bunlardan 76’sı İstanbul’da. Söz konusu yapılar arasında Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye, Fatih ve Teşvikiye camileri, Galata Kulesi, Akaretler, Paşakapısı Cezaevi, Sansaryan Han, Sepetçiler Kasrı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de bulunuyor.